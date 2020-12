Doppelfolge «Hartz und herzlich» lässt RTLZWEI jubeln

Quotennews

Eine neue und eine alte Folge des Doku-Formats sorgten in der Zielgruppe erneut für starke Werte.

Bereits am Nachmittag gab es eine alte Folge der Reportage-Reihebei RTLZWEI zu sehen, am Abend folgten dann zwei weitere Ausgaben. Aber der Reihe nach: Um 16 Uhr sorgte der achte Teil der «Rückkehr in die Benz-Baracken» für eine Gesamtreichweite von 0,27 Millionen und einen Zielgruppenanteil von schwachen 3,0 Prozent. Am Abend gab es zu Beginn der Primetime eine neue Episode der fünften Staffel. Darin wurden der ehemalige Türsteher Matthias und sein Kumpel Chris beim Vorhaben, einen Luxuswagen für eine Spritztour zu mieten, begleitet. 1,08 Millionen schalteten ein und damit knackte der Münchner Sender erneut die Millionen-Marke. Vor sieben Tagen schalteten 1,12 Millionen Zuschauer ein. Die relative Sehbeteiligung in der Zielgruppe betrug gute 6,3 Prozent.Diesmal wurden 6,0 Prozent gemessen. Es sahen 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährige aus der werberelevanten Gruppe zu. Insgesamt belief sich der Marktanteil auf solide 3,3 Prozent. Eine weitere Folge – allerdings eine Zweitverwertung – schaffte ab 22:15 Uhr noch 0,68 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe schrumpfte der Wert auf weiterhin ordentliche 5,2 Prozent.Am Vorabend sorgten die Soapsundwieder einmal für ordentliche Ergebnisse. Die tägliche Sendung aus Köln markierte 0,47 Millionen Zuschauer, während die Hauptstadt-Show 0,80 Millionen unterhielt. Die Marktanteile beider Serien lagen bei 5,3 beziehungsweise 6,2 Prozent.