«A California Christmas» bekommt ein Sequel

US-Fernsehen

Nach der unerwarteten Popularität bekommt der Netflix-Film eine Fortsetzung.

Ali Afshars ESX Entertainment, die Produktionsfirma hinter dem Netflix-Hit, hat die Vorproduktion für die Fortsetzung, die den Titelbegonnen. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich Anfang 2021 in verschiedenen Teilen Nordkaliforniens beginnen, darunter in Petaluma und Sanoma County.Afshar arbeitet wieder mit seinen Produzenten-Kollegen und Hauptdarstellern Lauren und Josh Swickard zusammen, die das Hauptpaar darstellen und im wahren Leben verheiratet sind. Die beiden lernten sich 2017 am Set von Afshars Film «Roped» kennen, einem Romantik-Drama über die Tochter eines fortschrittlichen Stadtrats, die sich in einen Cowboy von einem reisenden Rodeo verliebt.Lauren Swickard schreibt das Sequel und Shaun Piccinino kehrt als Regisseur zurück. «A California Christmas» handelt von einem charmanten und wohlhabenden Immobilienerben, der sich als Rancharbeiter ausgibt, um eine hart arbeitende Farmerin dazu zu bringen, das Land ihrer Familie vor dem Weihnachtsabend zu verkaufen.