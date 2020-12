«Reservation Dogs» geht in Serie

US-Fernsehen

Das Format von Taika Waititi und Sterlin Harjo wurde offiziell geordert.

Der US-Sender FX hat eine weitere Serie von Taika Waititi bestellt. Der produktive Filmemacher, dessen Serie «What We Do in the Shadows» bereits in eine dritte Runde geht, arbeitet mit dem Autor und Regisseur Sterlin Harjo an der halbstündigen Komödiezusammen. Das Format dreht sich um vier Teenager mit Ureinwohner-Wurzeln im ländlichen Oklahoma, die ihre Tage damit verbringen, Verbrechen zu begehen und zu bekämpfen.Der Pilotfilm wurde gemeinsam von Waitiki und Hargo geschrieben, letzterer führte auch Regie. Gedreht wurde der Pilot in Oklahoma, wo fast alle von Harjos bisherige Spiel- und Dokumentarfilme spielen. Die beiden werden zusammen mit dem «What We Do in the Shadows»-Produzenten Garrett Batsch als ausführende Produzenten fungieren.In «Reservation Dogs» spielen D'Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis und Lane Factor die oben erwähnten Teenager. In der Pilotepisode treten außerdem die Gaststars Tamara Podemski, Zahn McClarnon, Macon Blair, Kirk Fox, Matty Cardarople, Dallas Goldtooth, Lil Mike und Funny Bone auf.