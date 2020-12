Oliver Kalkofe blickt bei Tele 5 gleich mehrfach auf das Jahr zurück

TV-News

Unter dem Titel «Fresse 2020 – Der Jahresrückblick» rechnet der Tele 5-Moderator mit dem zurückliegenden Jahr rigoros ab.

Es war trotz zweimaligem Lockdown einiges los im zurückliegenden Jahr, manches war positiv, vieles negativ, aber fast alles war durchgedreht. Durchgeknallt wird wie jedes Jahr auch der Jahresrückblick bei Tele 5 – wie immer moderiert von Oliver Kalkofe. Der Sender zeigt mitam Sonntag, den 27. Dezember ab 20:15 Uhr den wilden Streifzug durch die Medienlandschaft 2020. Dabei bekommt jeder sein Fett weg, egal ob Harald Glööckler, Michael Wendler, Attila Hildmann oder die Promis aus dem «Sommershaus der Stars».Oliver Kalkofe hat für jeden die richtige Prise Satire im Gepäck. «Kalkofes Mattscheibe» eine Produktion von Kalk.TV und der Rat Pack Filmproduktion im Auftrag von TELE 5. Doch am Sonntag ist Kalkofe nicht zum letzten Mal in diesem Jahr bei Tele 5 zu sehen, denn am Silvesterabend präsentiert er ein weiteres Satirefeuerwerk und unterhält das Publikum mit demab 20:15 Uhr.Der Silvesterabend steht ohnehin ganz im Zeichen des Komikers, denn danach darf der Zuschauer erneut den am 27. Dezember gesendeten «Fresse 2020»-Jahresrückblick genießen. Kurz vor Mitternacht steht dann nochauf dem Plan. Auch hier wird das Tele 5-Aushängeschild die Moderation übernehmen. Los geht es um 23:45 Uhr.