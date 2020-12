3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche unter anderem mit dem Spielfilm «Mord im Orient Express».

Das Zweite Deutsche Fernsehen setzte am späten Montagabend auf die inzwischen fünfte Verfilmung von Agatha Christies «Mord im Orient Express» ► . Der Film aus dem Jahr 2017 lief beim Mainzer Sender als Free-TV-Premiere und begeisterte 2,15 Millionen Fernsehzuschauer. Das Werk von Kenneth Branagh, der auch Hercule Poirot spielte, erreichte einen mittelmäßigen Marktanteil von 10,4 Prozent. Eigentlich hätte der Nachfolger des Films «Tod auf dem Nil» in den deutschen Kinos starten sollen, doch die Corona-Pandemie machte dem Plan einen Strich durch die Rechnung. Der erste von den geplanten drei Teilen erreichte 0,42 Millionen jungen Menschen und fuhr 6,9 Prozent Marktanteil ein.Während mehrere Sender wie RTL und ZDF auf mehrstündige Jahresrückblicke setzten, hat Das Erste neben seiner «Gottschalk holt’s nach»-Show auch den nüchternen Zwölf-Monate-Rückblick. Die 45-Minutge Reportage lief gegen 23.25 Uhr im Ersten und verbuchte 1,41 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil der Reportage lag bei unterdurchschnittlichen 9,8 Prozent. Beim jungen Publikum war die Produktion allerdings sehr gefragt. Es wurden 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährige ermittelt, der Marktanteil fiel mit elf Prozent hervorragend aus.Die vergangenen drei Ausgaben von «Late Night Berlin» waren Specials. Das Team der Florida TV drehten ihre gesamten Sendungen schon Anfang Dezember ab, um einen längere Weihnachtspause zu bekommen. Doch die „Greatest Hits“ waren mit 0,38 und 0,33 Millionen Zuschauer keine Renner. Am Montag holte das „Musik-Spezial“ gar nur 0,23 Millionen Zuschauer. Im kommenden Jahr muss man wohl bis zum Jahresende wieder das Tagegeschäft abdecken, denn die Quoten sanken von 8,5 über 6,7 auf 3,8 Prozent. Wir wünschen dennoch der Florida ein schönes Fest!