FOX verlängert Affilate-Vertrag

Wirtschaft

Die Fernsehgruppe wird auch weiterhin mit Sinclair zusammenarbeiten.

Die Fox Broadcasting Company hat den Vertrag mit der Sinclair Broadcasting Group über ein mehrjähriges Abkommen zur Erneuerung der Fox Network Affilations für Stationen in 25 US-Märkten getroffen. Diese TV-Sender erreichen rund zehn Prozent der amerikanischen Fernsehhaushalte, weshalb die Verlängerung als sehr wichtig gilt. Dieser Deal bedeutet, dass die Sinclair-Sender weiterhin das Abendprogramm von FOX zeigen sowie ausgewählte Specials wie Live-Sportarten."Wir freuen uns, dass wir mit FOX Vereinbarungen getroffen haben, um unsere langjährige Beziehung fortzusetzen", sagte Barry Faber, Sinclair President of Distribution and Network Relations. "Diese Verlängerungen spiegeln das für beide Seiten vorteilhafte Network-Affiliate-Modell wider, das die Primetime- und Sportprogramme des Networks mit den lokalen Nachrichten und syndizierten Inhalten unserer Stationen integriert.""Diese neue Vereinbarung erweitert unsere geschätzte Beziehung mit Sinclair und stellt sicher, dass Millionen von Verbrauchern auch weiterhin die führenden Sport- und Unterhaltungsinhalte von FOX genießen können, die von der Nummer 1 der Fernsehsender ausgestrahlt werden", sagte Mike Biard, President of Operations and Distribution bei Fox.Für FOX ist der Deal gleich doppelt gut: Sinclair konnte sich mit Hulu und YouTube TV nicht über eine Verlängerung einigen. Somit müssen die Kunden wieder zum klassischen Fernsehen wandern.