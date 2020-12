Keine Überraschung: Gala zum Bayerischen Filmpreis abgesagt

TV-News

Die eigentliche Gala war für den 15. Januar angesetzt worden, doch die Corona-Pandemie zwang die Veranstalter umzudisponieren. Nun wird der Preis im BR Fernsehen verliehen.

„Die ursprünglich für 15. Januar 2021 geplante Galaveranstaltung in München kann aufgrund des Infektionsgeschehens nicht stattfinden.“ So stand es in einer Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales geschrieben. Aber der Bayerische Filmpreis 2020 wird dennoch verliehen und so kommen die Filmschaffenden doch noch zu ihrer Ehre. Wann das der Fall sein wird, ist allerdings noch nicht klar. Fakt ist lediglich, dass der Preis im Rahmen einer Sendung im BR Fernsehen verliehen wird.„Es freut mich, dass sich der Bayerische Rundfunk bereit erklärt hat, die Filmpreisverleihung in einem neuen Format zu präsentieren. Uns liegt viel daran, Filmschaffende zu würdigen. Gerade jetzt brauchen wir Menschen, die uns mit ihren Filmen begeistern und zum Nachdenken, Lachen oder Schaudern bringen. Diesen Menschen wollen wir – Corona zum Trotz – mit dem Bayerischen Filmpreis 2020 für ihre herausragenden Werke danken“, sagte Digitalministerin Judith Gerlach von der CSU.Der Termin der TV-Sendung steht noch nicht fest, wird aber ebenso wie die Preisträgerinnen und Preisträger rechtzeitig bekannt gegeben.