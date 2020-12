«The Empress»: Sissi-Darstellerin für Netflix-Serie gefunden

Vermischtes

Neben Devrim Lingnau als Kaiserin Sissi wurde auch der Darsteller für Kaiser Franz gefunden.

Nun ist es raus: Devrim Lingnau und Philip Froissant werden in der neuen Netflix-Seriedie beiden Hauptrollen der Kaiserin Sissi und Kaiser Franz übernehmen. Bereits im April dieses Jahres wurde bekannt, dass Netflix an einer Neuauflage des beliebten Stoffes arbeite. Neben Netflix entwickelt auch Story House und Satel Film zusammen mit TV Now an einer filmischen Adaption. Verantwortlich für die Netflix-Serie ist Katharina Eyssen, die die Drehbücher zusammen mit Bernd Lange und Janna Nandzik schrieb.„Devrim ist nicht nur eine hochbegabte, facettenreiche Schauspielerin, sondern verkörpert für mich eben diese Frau: Intelligent, leidenschaftlich, rebellisch. Philip Froissant wird aus der Rolle des Franz Joseph seinerseits etwas machen, das wir bisher noch nicht gesehen haben: Einen ambivalenten und faszinierenden Herrscher, dessen Konflikte aktueller sind denn je“, freute sich Eyssen über den Gewinn der beiden Schauspieler und ergänzte: „«The Empress» bietet uns die Chance die bewegende Geschichte der Kaiserin Elisabeth für ein heutiges Publikum zu erzählen. Einem modernen Frauenbild entsprechend.“Eva van Leeuwen, Manager Local Originals bei Netflix: „Wir freuen uns ungemein, die Geschichte dieser schillernden und faszinierenden Figur neu zu erzählen - mit all der Komplexität, die die Kaiserin ausgemacht hat - und damit sowohl ein Publikum, das Sisi neu entdecken wird, als auch die Fans der Kultfilme aus den 50er Jahren zu begeistern.“ Die Regie für die im Frühjahr startende Produktion übernimmt Katrin Gebbe und Florian Cossen. Insgesamt soll es sechs Episoden geben. Als Ausstrahlungstermin ist das Frühjahr 2022 angedacht.