Justyna Muesch wird 2021 Teil der Geschäftsführung von Wiedemann & Berg Film

Vermischtes

Ziel dieses Schrittes soll es sein, unter anderem die Kinoproduktion weiter voranzutreiben. Muesch wird ab Januar 2021 dann also keine Produzentin, dafür aber Teil der Geschäftsführung sein.

Die Zusammenarbeit vonund Widemann & Berg Film begann im Jahre 2011 und seitdem war Muesch als Produzentin für das Unternehmen tätig. In Zukunft berichtet sie als Teil der Geschäftsführung an Quirin Berg und Max Wiedemann, Chief Production Officers der Leonine Holding, direkt. Kennenlernen durften sich die drei jedoch schon früher, denn sie studierten gemeinsam an der Filmhochschule München Produktion und Medienwirtschaft und zuvor Medienplanung, -entwicklung und -beratung.In ihrer Tätigkeit als Produzentin kann Muesch in den vergangenen Jahr auf durchaus sehr erfolgreiche Projekte zurückblicken. Unter anderem war sie an ► und aktuell anbeteiligt. Quirin Berg sieht ihre Energie, Leidenschaft fürs Kino und ihr Format als herausragend an und lobt vor allem ihr großes Gespür für das Arbeitsfeld. Auch Wiedemann äußerte sich voller Zuversicht, dass die Geschäftsführung der Kinoproduktion zukünftig noch mehr Aufmerksamkeit gewinnen würde.Bereits im vergangen Jahr, genauer seit dem 1. September 2020 wird das Team um Wiedemann & Berg Film von Development Executive Anna Maria Jetel verstärkt, welche zuletzt als Head of Local Productions bei Fox International Productions tätig war. Neben dem Aufstieg von Muesch wird im neuen Jahr ab dem 1. Januar Mara Fiedler als Produzentin tätig sein und so wohl den Stuhl von Justyne Muesch besetzen. Fiedler war zuletzt bei Moovie und in der Vergangenheit auch für Bavaria Ficition tätig.