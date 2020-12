Primetime-Check

Wie endete die 10. Staffel von «The Voice of Germany»? Überzeugte das Weihnachtsspecial von «Grill den Henssler» viele Zuschauer?



An diesem Sonntagabend hatte derim Ersten mit 9,23 Millionen Fans und einem hervorragenden Marktanteil von 25,7 Prozent die Nase vorne. Der Krimi kam auch bei den 1,99 Millionen 14- bis 49- Jährigen auf eine Quote von ausgezeichneten 19,4 Prozent. Auch für den Krimiblieben noch 4,02 Millionen Interessenten dran, was eine gute Sehbeteiligung von 15,0 Prozent einbrachte. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,61 Millionen Zuschauern beziehungsweise 7,6 Prozent das Programm. Das ZDF punktete mit der Komödienicht so gut und lockte 3,97 Millionen Zuschauer an, was annehmbare 11,1 Prozent Marktanteil bescherte. Bei den 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährigen landete der Sender bei soliden 9,0 Prozent. Dasim Anschluss ab 21.45 Uhr interessierte noch 4,49 Millionen Fernsehende, was guten 14,4 Prozent Marktanteil entsprach. Bei der jüngeren Zuschauerschaft verbesserte man sich mit einem Publikum von 0,89 Millionen Menschen wieder auf hohe 9,6 Prozent.RTL setzte in der Primetime auf das Musical «Mamma Mia! Here We Go Again» ► , was zu einem enttäuschenden Ergebnis führte. So wurden nur 1,78 Millionen Fernsehende und 0,70 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegt. Eine schwache Sehbeteiligung von 5,3 sowie 7,1 Prozent in der Zielgruppe wurde erzielt. Sat.1 war mit dem Finale vondeutlich erfolgreicher und lockte 2,50 Millionen Neugierige. Hier wurden starke 9,2 Prozent gemessen. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 1,18 Millionen Fernsehenden eine hervorragende Quote von 14,6 Prozent ein.ProSieben startete das Abendprogramm mit der Komödie «Office Christmas Party» ► . Der Film lockte 1,43 Millionen Zuschauer und der Sender ergatterte so einen recht durchschnittlichen Marktanteil von 4,2 Prozent. Bei den 0,99 Millionen Umworbenen kam man auf gute 9,9 Prozent Marktanteil. RTLZWEI hatte an diesem Abend mit dem Drama1,16 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Dies bedeutete eine gute Sehbeteiligung von 3,4 Prozent. Die 0,37 Millionen Jüngeren reichten jedoch nur für maue 3,7 Prozent.Der Filmstartete bei Kabel Eins sehr gut und fuhr bei einem Publikum von 1,45 Millionen Menschen 4,3 Prozent Marktanteil ein. Bei den 061 Millionen Umworbenen wurde ebenfalls eine gute Quote von 6,3 Prozent gemessen. Ab 20.15 Uhr begeisterte VOX mit der Weihnachtsausgabe von1,39 Millionen Fernsehende und verbuchte eine solide Quote von 4,6 Prozent. Bei den 0,56 Millionen Werberelevanten wurden passable 6,3 Prozent Marktanteil eingefahren.