Quotencheck

Die sechs neuen Episoden der Comedy-Show wiesen erneut besonders große Schwankungen der Quoten auf.

Am 15. Mai 2020 ging bei RTL die erste Folge der Late-Night-Showauf Sendung. Inzwischen wurden in vier Staffeln bereits über 30 Episoden der Show ausgestrahlt. Gemeinsam mit seiner Frau Amira setzt sich Oliver Pocher mit aktuellen Themen auseinander. Oft parodiert er andere Prominente oder kommentiert das Online-Auftreten von Influencern. Das Format lief donnerstags, meist ab 23.15 Uhr.Die erste Folge der vierten Staffel wurde am 5. November vor 0,67 Millionen Zuschauern ausgestrahlt. Der Sender erreichte damit auf dem Gesamtmarkt nur einen schwachen Marktanteil von 4,7 Prozent. Etwas besser lief es hingegen bei den 0,39 Millionen Umworbenen. Doch auch hier lag die akzeptable Sehbeteiligung von 9,7 Prozent unter dem Senderschnitt.Auch in der darauffolgenden Woche schalteten 0,67 Millionen Fernsehende ein. Trotz der konstanten Reichweite steigerte sich die Quote leicht, lag aber weiterhin bei niedrigen 5,0 Prozent. In der Zielgruppe verkleinerte sich das Publikum auf 0,34 Millionen Neugierige. Auch der Marktanteil sank somit auf einen mauen Wert von 8,6 Prozent. Dies stellte die niedrigste Quote der Staffel dar.Nach einer einwöchigen Pause wurde die Late-Night-Show am 26. November fortgesetzt. Nun interessierten sich 1,10 Millionen Zuschauer für das Format und steigerten den Marktanteil auf gute 9,2 Prozent. Dieser sprunghafte Anstieg war weniger deutlich auch bei den Jüngeren zu erkennen. Hier saßen nun 0,40 Millionen Werberelevante vor dem Bildschirm, die eine solide Sehbeteiligung von 11,5 Prozent einfuhren.Doch dieser Aufwärtstrend setzte sich eine Woche später nicht fort. Stattdessen sank die Reichweite auf 0,85 Millionen Menschen, während der Marktanteil auf schwache 5,5 Prozent fiel. Die 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich bei einem annehmbaren Wert von 9,1 Prozent. Am Donnerstag, den 3. Dezember erzielten 0,78 Millionen Fernsehende insgesamt eine bessere Quote von 6,4 Prozent. Auch die 0,31 Millionen Umworbenen kletterten auf passable 9,8 Prozent Marktanteil.Das Staffelfinale wurde bereits ab 22.15 Uhr ausgestrahlt. In dieser letzten Folge warfen die Pochers einen Blick zurück auf das vergangene Jahr. Mit dieser Ausgabe verdoppelte sich die Reichweite auf 1,57 Millionen Menschen. Außerdem kam ein solider Wert von 8,1 Prozent Marktanteil zustande. Auch bei den Jüngeren wurde mit 0,72 Millionen Fernsehenden das größte Publikum gelockt. Die Sehbeteiligung steigerte sich um knapp vier Prozentpunkte auf den Staffelbestwert von 13,5 Prozent.Insgesamt war die vierte Staffel von «Pocher – gefährlich ehrlich!» wie auch schon zuvor von großen Quotenschwankungen geprägt. Im Durchschnitt verfolgten 0,94 Millionen Fernsehzuschauer die Late-Night-Show. Der Marktanteil lag bei einem annehmbaren Wert von 6,5 Prozent – genau wie bei der vorherigen Staffel. Im Schnitt erreichte RTL 0,42 Millionen der Werberelevanten und verbuchte eine passable Quote von 10,4 Prozent. In Staffel drei lag diese bei 10,8 Prozent. Eine weitere Staffel hat Oliver Pocher bereits für den Frühjahr 2021 angekündigt, wenn Amira Pocher aus der Elternzeit zurückgekehrt ist.