«Das Supertalent»: Ein Ende mit Schrecken

Auf das Wortspiel lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende dürfte bei RTL und dem «Supertalent» wohl niemand zurückgreifen. Das Finale 2020 lief so schlecht wie noch nie.

Es zeichnete sich über die gesamte Staffel bereits ab:begeistert immer weniger Zuschauer. Im Schnitt ergaben die Sendungen der aktuellen Staffel lediglich 2,95 Millionen Zuschauer und die 3 Millionen-Marke konnte erstmals nicht geknackt werden. Düsterer wird es zudem, wenn man auf die umworbene Zielgruppe schaut. Hier fielen die Marktanteile rund viereinhalb Prozent unter den Durchschnitt des Vorjahres. Gerade in Zeiten, in denen wir alle deutlich mehr Zuhause sind und somit potenziell vor dem Fernseher mehr Zeit verbringen ist dies ein Armutszeugnis.Das Finale der Show verfolgten lediglichRezipienten im Gesamten und desolateaus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Ergaben die Werte so noch einen Marktanteil von 11,2 Prozent in der Zielgruppe fiel man im Gesamten unter 10 Prozent auf 9,5. Dass es nicht am Show-Format an sich liegt zeigen die starken Ergebnisse vonim Ersten und den vergleichbaren Ergebnissen bei deutlich längerer Laufzeit vonbei ProSieben Gerade gegen die Jubiläumsausgabe vonsahen beide Formate mehr als schlecht aus und das vor allem, wenn man die Zielgruppenbeteiligung im Auge behält. MitZuschauern gesamt schalteten deutlich mehr Rezipienten lieber ins Erste als zu RTL und dieaus der Zielgruppe schlugen ebenfalls beide Shows klar. Jetzt liegt es bei RTL und der UFA Show & Factual sich zusammenzusetzen und den sprichwörtlichen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Denn, dass sich Sender und Format in den Schlamassel manövriert haben sollte klar sein.