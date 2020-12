Quotennews

«Titanic», «Fack Ju Göthe» oder «Olympus Has Fallen»?

Laura Friedrich von 19. Dezember 2020, 09:45 Uhr

Sat.1, ProSieben und RTLZWEI boten am Freitagabend eine große Auswahl an beliebten Filmen an.



Der frei gewordene Sendeplatz in «Titanic» gefüllt. Damit hatte der Sender mehr Erfolg als mit der Gesangsshow, landete aber mit 1,27 Millionen Zuschauern auch nur bei einem akzeptablen Wert von 4,6 Prozent Marktanteil. Etwas besser sah es da bei den 0,70 Millionen Umworbenen aus, die eine gute Quote von 8,4 Prozent erzielten.



ProSieben lockte mit der Komödie «Fack Ju Göthe» 1,60 Millionen Fernsehende. Hier wurde eine gute Sehbeteiligung von 4,8 Prozent eingefahren. Auch in der Zielgruppe entschieden sich mehr Zuschauer für dieses Programm. 1,06 Millionen Jüngere landeten ebenfalls bei einem überdurchschnittlichen Marktanteil von 10,8 Prozent. Mit



RTLZWEI überzeugte hingegen mit dem Actionthriller «Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr». Mit 1,44 Millionen Filmfans verbuchte der Sender ein starkes Ergebnis von 4,3 Prozent. Auch bei den 0,71 Millionen Werberelevanten kamen hohe 7,2 Prozent zustande. Stark weiter machte «Safe – Todsicher» mit einem Publikum von 1,26 Millionen Menschen. Der Marktanteil wuchs auf einen ausgezeichneten Wert von 5,8 Prozent. In der Zielgruppe wurden noch starke 7,4 Prozent Marktanteil gemessen.

«Why Him?» ► im Anschluss brach die Reichweite jedoch auf 0,51 sowie 0,35 Millionen jüngere Fernsehende ein. Mehr als schwache Quoten von 2,8 und 6,2 Prozent wurden hier nicht mehr erreicht.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

