«The Mandalorian»: Abspann enthüllt neue Spin-Off-Serie

Eine Szene im Anschluss des Abspanns der letzten Folge «The Mandalorian» soll wohl Hinweise auf eine anstehende Spin-Off-Serie enthüllen.

Die Enthüllung einer Spin-Off-Serie zu dem Titel gibt es wohl im Abspann der letzten Folge. Hier können Zuschauer sehen, wie Boba Fett zu Jabba the Hutts Palast zurückkehrt und die dortigen neuen Einwohner erschießt. Nach getaner Arbeit sieht man Boba Fett auf Jabbas Thron sitzen in Begleitung des ehemaligen Kopfgeldjägers Fennec Shand.Nach dieser Szenerie erscheint der Schriftzug „“. Somit dürfte geklärt sein, dass es für «The Mandalorian» ein weiteres Spin-Off-Format geben wird. Besonders daran ist, dass Fans der Serie im Glauben gelassen wurden, Boba Fett sei tot. In Staffel zwei wurde dieser Glaube revidiert und Boba Fett spielte eine teilweise tragende Rolle der Handlung.Neben dem nun bekannt gewordenen Spin-Off wurden bereits andere Projekte diesbezüglich vonangekündigt. Mitundwird wohl die «Clone Wars»-Reihe fortgeführt. Diese und andere Infos kamen beim Disney Investor Day vergangene Woche an die Öffentlichkeit, ohne dabei die „The Book of Boba Fett“-Info zu verraten.