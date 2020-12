Sport1 präsentiert Nachwuchsserie DTM Trophy

TV-News

Die Rennserie für ambitionierte Nachwuchsfahrer wird auf allen Plattformen von Sport1 zu sehen sein. Zudem hat Sport1 die Highlight-Rechte an den Rennen der DTM erworben.

Von Monza bis Hockenheim, Sport1 zeigt alle 14 Rennen der DTM Trophy 2021, der Nachwuchsserie der Deutsche Tourenwagen-Masters. Sie wurde erst in der zurückliegenden Saison neu eingeführte, schaffte aber auf Anhieb die Etablierung als wertvoller Unterbau der DTM. 2021 wird die DTM Trophy an sieben Rennwochenenden ausgetragen. Die Saison beginnt im Juni im italienischen Monza und endet im Oktober in Hockenheim. Die Rennen starten jeweils am Samstag und Sonntag um 15:15 Uhr, also direkt im Anschluss an die Rennen der DTM.Sport1 überträgt mindestens fünf der sieben Rennwochenenden live. Aller Voraussicht nach werden die übrigen zwei Rennwochenende als Highlight-Sendungen am Sonntagabend zusammengefasst. Kunden von Sport1+ können alle sieben Rennwochenende live verfolgen. Das Angebot ist zudem im Livestream auf sport1.de, über die Sport1-App und über die Facebook-Seite „Sport1 Motorsport“ zu sehen.„Bereits in ihrer erfolgreichen Premierensaison hat die DTM Trophy viele Motorsportfans begeistert. Dank unserer neuen Kooperation mit der ITR geben wir den ambitionierten Racing-Talenten auf den TV- und Digital-Kanälen von SPORT1 die große 360°-Bühne. Rund gemacht wird diese Partnerschaft durch die Integration des AvD, der ja bereits als Magazin-Presenter am großen Motorsport-Sonntagabend auf SPORT1 aktiv ist“, freut sich Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, über den Zuwachs im Senderportfolio.