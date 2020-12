Landet National Geographic Wild den nächsten Tiger King?

TV-News

Im Februar der Sender den Big Cat Februar aus und zeigt eine Reihe verschiedener Dokumentationen über große Raubkatzen.

Im vergangenen Frühjahr sorgte Netflix mit– im Deutschen «Großkatzen und ihre Raubtiere» – für einen weltweiten Trend. Elf Monate nach der Erstausstrahlung ruft National Geographic Wild denaus und widmet sich Löwen, Leoparden, Tiger und Geparden. Im Rahmen des Themenmonats stehen jeden Donnerstag ab 20:10 Uhr sechs Formate am Stück rund um die majestätischen Jäger auf dem Programm. Die erste Doku der Reihe wirdsein. Sie begleitet das Leoparden-Weibchen Toto durch ihre ersten drei Lebensjahre, in denen sie lernt, sich in der Wildnis durchzusetzen.Neben den zahlreichen Premieren stehen ab 1. Februar auch unter der Woche ab 17:50 Uhr zahlreiche Raubkatzen-Klassiker als Double Feature auf dem Programm. Der Sender zeigt unter anderem die Höhepunkteund. Zusätzlich zu den Katzen-Inhalten gibt es zudem die TV-Premiere der siebten-Staffel. Die Serie beginnt ab dem 26. Februar immer freitags ab 21:50 Uhr. Nur einen Tag später gibt es dann den Tag des Eisbären, der unter anderem mit der zweiteiligen Seriegefeiert wird.Auch National Geographic gab sein Februar-Programm bekannt. Ab dem 7. Februar wird die zweite Staffel vonzu sehen sein. In den sechs Folgen, die immer sonntags ab 21:50 Uhr im Plan stehen, geht es von Griechenland bis Schweden und blickt aus der Vogelperspektive auf Länder und Landschaften des europäischen Kontinents. Dabei werden die Besonderheiten Europas besonders gut sichtbar. Außerdem feiert die neue Crime-Serieam 4. Februar um 21:50 Uhr Premiere. Ab 20. Februar zeigt National Geographic zudem die Dokumentation, die sich mit dem Mars-Rover Perseverance befasst und wie dieses außergewöhnliche Fahrzeug entstand.