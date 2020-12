«CATCH!»: Mockridge geht wieder fangen

TV-News

Ab dem 8. Januar 2021 möchte Moderator Luke Mockridge erneut fangen spielen. Anders als bisher begrenzt sich das Feld nicht auf Deutschland oder Europa, der beste Fänger der Welt wird gesucht.

Bereits über drei Staffeln hinweg wurde in Mockridges Show der beste oder die beste Fängerin ermittelt. In der nun anstehenden und am 8. Januar 2021 startenden vierten Staffel soll es über Europa hinausgehen. Wie gewohnt beim Sender Sat.1 dreht sich freitagabends zur Primetime also dann wieder alles um das alte Pausenhofspiel.In der Auftaktfolgeam 8. Januar muss sich Luke Mockridge und seine Mannschaft den Teams von Jasmin Wagner, David Odonkor und Sebastian Ströbel stellen, um so die deutsche Meisterschaft zu klären. Bereits eine Woche später, am 15. Januar stehtan. Hier geht es dann gegen das Team Luca Hänni, welches für die Schweiz antritt, das Team Nikeata Thompson für England und das Team Alexander Kumptner für Österreich.Am 29. Januar werden dann schließlich andere Kontinente eingefangen. In der Sendungwarten dann die Teams von Hans Sarpei, antretend für Afrika, Minh-Khai Phan-Thi wird Asien vertreten sowie Evil Jared Amerika. Am Ende steht dann fest, wer genug Kraft, Ausdauer und Geschwindigkeit hatte, um gegen drei Kontinente zu gewinnen. Da die Produktion auf ein Studiopublikum verzichten musste können sich die TV-Zuschauer auf größere Parcours-Aufbauten und spektakulärere Strecken freuen.