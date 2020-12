«House of Trumps»: Olli Dittrich liefert wieder ab

Quotennews

Die elfte Version seines TV-Zyklus war am Donnerstag im Ersten zu sehen. Beim jungen Publikum war die Sendung deutlich erfolgreicher als die früheren Versionen.

Humorist Olli Dittrich setzte am Donnerstag seine Fernsehtradition fort. Mitbefand sich die Produktion vom Westdeutschen Rundfunk Köln und beckground tv bereits im achten Jahr. Dieses Mal dreht sich alles um einen Mann, der seit Jahren die Welt in Atem hält. Donald Trump. Olli Dittrich schlüpft dabei in die Rolle des deutschen Trump-Verwandten Peter.Die inzwischen elfte Persiflage erreichte um 23.50 Uhr 1,48 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, wovon 0,33 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die halbstündige Sendung erzielte einen Marktanteil von passablen 12,4 Prozent bei allen sowie fantastischen 9,4 Prozent bei den jungen Leuten. Von den zehn früheren Sendungen waraus dem Jahr 2014 am erfolgreichsten. 2,76 Millionen Menschen schalteten damals ein. 0,62 Millionen Zuseher wurden gemessen.Der Start des TV-Zyklus‘ miterfolgte am 6. Mai 2013 mit 1,23 Millionen Zuschauer und 10,8 Prozent bei den jungen Leuten. Im vergangenen Jahr liefam 19. Dezember und lockte 1,17 Millionen Menschen vor die Fernsehschirme. Die Sendung erreichte 9,6 Prozent. Wie im Jahr 2018 holte man 6,9 Prozent bei den jungen Zuschauern.Im Vorfeld strahlte Das Erste aus, der abseits von Corona und der US-Wahl nur sehr wenig zu bieten hatte. Dieses Mal schalteten 2,27 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil bewegte sich bei 13,1 Prozent. Mit 0,47 Millionen jungen Menschen sicherte man sich einen Marktanteil von 9,6 Prozent.