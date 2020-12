Papst Franziskus inspiriert Netflix

Vermischtes

Basierend auf dem Papst-Buch «Sharing the Wisdom of Time» entwickelt der Streaminganbieter eine Dokumentations-Serie, die im kommenden Jahr erscheinen soll.

Mit «Die Zwei Päpste» – im Original: «The Two Popes» – ergatterte Netlix drei Oscar-Nominierungen in diesem Jahr. Nun verkündete der Streaming-Gigant neuen Stoff aus dem Vatikan. Diesmal soll sich der Sache aber nicht fiktional genähert werden, sondern das Buch von Papst Franzikus «Sharing the Wisdom of Time» soll als Dokumentation aufbereitet werden. Dabei soll es um ältere Menschen gehen, die sich an ihre Erfahrungen und Erlebnisse erinnern. Die über 70-Jährigen teilen ihre Geschichten mit einem jungen Filmemacher, der unter 30 Jahre ist, aber aus demselben Land wie die Senioren kommen.Die Ältesten repräsentieren verschiedene Ethnien, sozioökonomische Hintergründe und Religionen auf der ganzen Welt. Sie werden Schlüsselthemen ansprechen, die allen Menschen auf der Welt gemein sind: Liebe, Kampf, Arbeit und Träume. Ein Interview mit Papst Franziskus dient der vierteiligen Serie als roter Faden.Die Serie von Simona Ercolani wird von Stand By Me, Partner der Asacha Media Group, produziert und 2021 weltweit auf Netflix verfügbar sein. Das Buch erschien 2018 im Loyola Press Verlag und gewann 2019 mehrere Auszeichnungen. Bei den Buchpreisen der Catholic Press Association sahnte der Titel sechs Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien ab und das Buch war auch bei den Illumination Book Awards, den Living Now Book Awards, den Independent Press Awards und den Best Book Awards erfolgreich.