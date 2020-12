«1899»: Hauptrolle für Emily Beecham

Vermischtes

Die von den Dark-Machern Baran bo Odar und Jantje Fries neue Serie «1899» soll sich historisch behaftetet im Horror-Genre bewegen. Mit Emily Beecham ist bereits eine Hauptdarstellerin gefunden.

Die Seriespielt, wie wohl zu erwarten, im Jahre 1899 und somit im Zwielicht zwischen dem Ende eines alten Jahrhunderts um der Hoffnung und Erwartung an ein Neues. Nicht nur auf dem Weg in ein neues Jahrhundert befinden sich die Passagiere eines Ozeandampfers auf der Reise von London nach New York, um selbstredend ein neues Leben zu beginnen. Auf der Überfahrt trifft der Dampfer auf ein treibendes Schiff mit Migranten und ein „“ wird Realität.Wie sich die Rolle vonin der Szenerie darstellt oder genauere Details hierzu wurden noch nicht bekannt gegeben. Die Schauspielerin machte zuletzt vor allem mit ihrer Rolle als kompromisslose Freiheitskämpferinin der Martial-Arts-Serie «Into the Badlands» auf sich aufmerksam, steht demnächst für die Miniserie «Pursuit of Love» vor der Kamera und da der Terminkalender noch nicht voll genug scheint, ist sie Teil des kommenden Disney+-Films «Cruella».Die Macher der Serie ließen noch vermelden, dass die Serie durchaus einiges an Besonderem bereithält. Es soll eine wahrhaft europäische Serie werden. Gemeint soll sein, dass die verschiedenen Überfahrer nach New York eben auch aus verschiedenen Ländern in Europa stammen, daher sich auch Dialoge in unterschiedlichen Sprachen ergeben werden. Der Erfolg ihrer damaligen Produktion «Dark» verschaffte dem Ehepaar bo Odar und Friese als erstes europäisches Kreativ-Team den Deal, von Netflix unter Exklusivvertrag genommen zu werden. Die Produktionen beginnen wohl im Frühjahr 2021, auf eine Ausstrahlung müssen Fans wahrscheinlich noch bis 2021 warten.