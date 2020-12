«Hochzeit auf den ersten Blick»: Vom schwächsten zum besten Wert

Quotennews

Nach dem Negativrekord in der Vorwoche war nun ein neuer Staffelrekord möglich.



In der vergangenen Woche war die Kuppelsoaperstmals unter den Senderschnitt gefallen und hatte somit die bislang schwächsten Staffelwerte verbucht. 1,48 Millionen Zuschauer hatten noch für passable 5,2 Prozent Marktanteil gereicht. In der Zielgruppe lag man bei einem soliden Wert von 7,7 Prozent.Von diesem Tiefstwert hatte sich die Sendung recht schnell erholt, denn nun stand eine Woche später ein neuer Staffelrekord auf dem Papier. Eine Reichweite von 2,26 Millionen Menschen übertraf alle vorherigen Ergebnisse mit Leichtigkeit. Die Sehbeteiligung befand sich bei starken 7,6 Prozent. Auch die 1,10 Millionen Umworbenen sorgten für einen neuen Bestwert von sehr hohen 12,9 Prozent Marktanteil. Im Anschluss blieb auch dasmit 1,06 Millionen Zuschauern sowie 0,40 Millionen Jüngeren sehr gefragt. Hier wurden gute Quoten von 2,0 und 9,3 Prozent gemessen.RTL startete hingegen mit einemin die Primetime. Bei den 2,76 Millionen Fernsehenden lag der Marktanteil bei einem soliden Wert von 8,4 Prozent. Eine gute Quote von 14,7 Prozent wurde hingegen bei den 1,32 Millionen Werberelevanten verbucht. Weiter ging es mit der Show. Zu Gast waren hier Martin Klempnow, Janine Kunze, Hannes Jaenicke und Joachim Llambi. Für diese Sendung ging die Reichweite zurück auf 2,17 Millionen Menschen. Es kamen noch akzeptable 6,9 Prozent Marktanteil zustande. 1,00 Millionen Jüngere fuhren eine passable Sehbeteiligung von 11,4 Prozent ein.