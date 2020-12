Dylan Sprouse macht bei «Sex Lives of College Girls» mit

US-Fernsehen

Der ehemalige Disney Channel-Star wird mit Mindy Karling zusammenarbeiten.

Der Schauspieler Dylan Sprouse hat einen neuen Job. Sprouse, ehemaliger Disney Channel-Star, hat bei Mindy Karlings HBO Max-Serieunterschrieben und kann somit seine erste große Fernsehrolle seit 2011 vorwiesen. Er wird zusammen mit Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp und Alyah Chanelle Scott vor der Kamera stehen.Die Serie dreht sich um vier Mitbewohnerinnen, die am Essex College, einer angesehenen Universität in New England, studieren. Sprouse wird den Charakter namens Nico spielen, der frisch an die Universität kommt. Der Schauspieler spielte zuletzt in Filmen wie «After We Collided» und «Banana Split» mit.«Sex Lives of College Girls» stammt von Kaling International in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und wurde vom Streamingdienst im Oktober 2019 bestellt. Kaling fungiert als ausführende Produzentin und Co-Autorin zusammen mit Justin Noble, der die Showrunner-Aufgaben übernimmt.