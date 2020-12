Blockbuster-Battle: Kann Chris Pratt gegen Sandra Bullock und Horror-Monster bestehen?

Film-Check

In diesem Battle gibt es zwei Spinoff-Filme und eine Horror-Persiflage. Müssen sich die Teilnehmer vor den Bewertungen fürchten?

Die Bewertung

(RTL)In dieser Neuauflage des Steven Spielberg-Klassikers wurde ausfrei nach dem Motto „mehr, mehr und nochmals mehr“ eben. Es ist ein Themenpark, in dem die Besucher hautnah die Dinosaurier besuchen können. Doch der Gründer will noch mehr. Er möchte weitere Highlights bieten, weshalb ein Experiment schief geht und ein durch das Genmaterial verschiedenster Dinos modifizierter „Hybrid-Dinosaurier“ entsteht, der Indominus Rex. Das Weibchen dreht durch und droht den Park und alle Besucher zu töten, wenn sie niemand stoppt. Chris Pratt alias Owen Grady ist die letzte Hoffnung der Besucher des Zoos der etwas anderen Sorte.Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 7(ProSieben)Diesmal tritt nicht George Clooney und sein Team an, um jemand anderem neben seinen Wertsachen auch noch dessen Ehre zu stehlen, sondern Sandra Bullock. Der weibliche Spinoff der-Filme von Steven Soderbergh wurde von Gary Ross inszeniert. Bullock und ihre Freundinnen – unter anderem Cate Blanchett, Mindy Kaling und Rihanna – haben es auf einen sündhaft teuren Collier abgesehen, welches die Schauspielerin Daphne Kluger (Anne Hathaway) auf der diesjährigen Met-Gala tragen soll. Gelingt ihnen der Coup in ähnlich lässiger Manier wie Clooney, Pitt, Damon und Co.?Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDB User Rating: 7(RTLZWEI)2000 belebte das Filmstudio Dimension Films, das in den Jahren zuvor mit «Scream» den Slasher zurückholte, die Filmparodie wieder. Unter der Regie von Keenen Ivory Wayans entstanden, zeigt der Überraschungshit «Scary Movie», wie unter anderem Anna Faris, Regina Hall, Shawn und Marlon Wayans, Jon Abrahams, Carmen Electra, Shannon Elizabeth und Kurt Fuller durch eine Story irren, welche den jüngsten Schub an Horrorfilmen durch den Kakao zieht. Horror-Spaß zur besten Sendezeit.Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDB User Rating: 6