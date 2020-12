TV-News

«Sebastian Pufpaff - Noch nicht Schicht!»: Neue Folgen im neuen Jahr

Felix Maier von 16. Dezember 2020, 13:55 Uhr

Sendungs-Host Sebastian Pufpaff verabschiedet sich am 17. Dezember in die Weihnachtspause und kehrt bereits am 18. Januar 2021 zurück.

Satirisch meldet sich Pufpaff mit seiner Sendung «Sebastian Pufpaff – Noch nicht Schicht!» im neuen Jahr recht früh zurück. Bereits ab dem 18. Januar wird aus dem Homeoffice, Montag bis Donnerstag täglich um 19:50 Uhr in der 3sat-Mediathek, gesendet. Zudem gibt es die neuen Folgen auf dem YouTube-Kanal von ZDF-Comedy, jeweils um 22:25 Uhr im



Moderator Pufpaff beschreibt seine Sendung, welche sich seit dem ersten Lockdown kabarettistisch das Tagesgeschehen vornimmt, als etwas ganz Besonderes. Es sei nicht nur eine Show, sondern eine Einstellung. Mit Witz und Satire würde versucht werden das Tagesaktuelle zu kommentieren und mit Leichtigkeit Optimismus zu verbreiten. Die Produktion der Serie war für 3sat ein Novum, denn alle Beteiligten arbeiteten aus dem Homeoffice heraus.



Durch diese Herangehensweise erweckten die Macher um Pufpaff und

