Bei Sportdeutschland.TV gibt es die Handball-WM nur gegen Bezahlung

TV-News

Aus einem Bericht von DWDL geht hervor, dass beim Online-Sender Sportdeutschland.TV die anstehende Handball-WM der Männer in Ägypten nur gegen Bezahlung verfügbar sei.

Anders als bisher beimüssen Nutzer, um Zugriff auf eine Übertragung zu erlangen, dafür uneingeschränkt zahlen. Das bisherige Angebot Sportdeutschland.TV Plus brachte den Rezipienten lediglich einen werbefreien Zugang. In einem Bericht von DWDL ergaben sich nun Informationen, wer die Handball-WM im Januar 2021 bei Sportdeutschland.TV verfolgen möchte, auf jeden Fall zahlen müsse.Für einen Gesamtpreis von zehn Euro können dann alle 108 Spiele der Weltmeisterschaft live und Abruf verfolgt werden. Spiele mit deutscher Beteiligung, ebenso wie eine Vielzahl anderer Partien, würden von bekannten Kommentatoren aus der Handball-Szene begleitet werden. Neben dem Gesamtpreis stünde den Nutzern ein Ticket für Einzelspiele für 3,50 Euro zur Verfügung. Möchte man ein Spiel in der Aufzeichnung „Nach-Schauen“, würde dies in den 48 Stunden nach dem Spiel für 1,99 Euro möglich sein und im Anschluss kostenfrei werden.Wer sich alleinig auf die Spiele mit deutscher Beteiligung konzentriert muss jedoch gar nicht in die Tasche greifen. ARD und ZDF übertragen die Partien der Vorrunde live ab dem 10. Januar. Ein mögliches Halbfinale mit deutscher Beteiligung würde im Ersten laufen und ein Finale am 27. Januar im ZDF. Ob von Deutschlands Handballern Bestleistungen zu erwarten sind, dürfte aufgrund der vielen Absagen von bewährten Stützen des Teams in Frage gestellt werden.