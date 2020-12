Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen steigt dank Corona

Vermischtes

Disney+ verzeichnete starken Aufwärtstrend. Auch Netflix festige seine Vormachtstellung mit einem zünftigen Plus.

Seit heute sind erneut in Deutschland die Schulen geschlossen. Dies war bereits im Frühjahr der Fall und so überraschen die Zahlen, die AGF in der TV-Plattform-Befragung 2020 II vorlegte, kaum. Wie das Forschungsunternehmen bekannt gab stieg der Anteil der 3- bis 13-Jährigen, die angaben, in den vergangenen vier Wochen Online-Inhalte genutzt zu haben auf 76,6 Prozent. Dies ist ein deutliches Plus gegenüber der 2020-I-Befragung, die im März und April 2020 erhoben wurde. Damals lag die Nutzung bei 68,0 Prozent. „Gründe für den starken Anstieg könnten die stärkere Nutzung von Unterhaltungsangeboten sein, ebenso wie coronabedingtes Homeschooling und digitaler Unterricht“, sagte Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF Geschäftsführung.Besonders Disney+ scheint von der erhöhten Internetnutzung der Kinder profitiert zu haben. Allerdings sei hier angemerkt, dass in der ersten Runde der Befragung der Streamingdienst noch recht neu in Deutschland war und der Start der Plattform mit dem ersten Lockdown zusammenfiel. In der ersten Befragungswelle im März und April nannten nur 1,5 Prozent Disney+ als verwendete Plattform. Mittlerweile stieg dieser Wert auf 7,2 Prozent an. Damit ordnet sich Disney+ auf Platz drei hinter Netflix und Amazon Prime ein. Auf Platz vier folgt die Sportplattform DAZN mit 2,8 Prozent. Netflix kommt auf einen Wert von 34,4 Prozent, während der Dienst des Online-Versandhandels 22,1 verzeichnete. Netflix markierte einen Anstieg von knapp sieben Prozentpunkten, also einem Plus von 24,6 Prozent.„Wir sind gespannt auf die nächsten Wellen, weil sich dann zeigen wird, wie nachhaltig dieser Effekt ist“, zeigte sich Niederauer-Kopf gespannt auf die kommende Befragungsrunde. Erstmals in der Top 5 der beliebtesten kostenpflichtigen Video-on-Demand-Angebote vertreten ist „Google Play Filme & Serien“. Von den Befragten gaben 1,4 Prozent an, das Angebot in den letzten 3 Monaten genutzt zu haben.Insgesamt ist die Video-on-Demand-Nutzung im von Corona geprägten Jahr 2020 weitergewachsen. Bereits 42,0 Prozent gaben an, in den letzten drei Monaten Inhalte auf VoD-Diensten gesehen zu haben – knapp 6 Prozentpunkte mehr als in der Frühjahrswelle. „Wer Filme und Serien, aber auch Sport, sehen will, hat eine immer größere Auswahl. Dieses Angebot scheint für mehr und auch breitere Bevölkerungskreise interessant zu sein “, sagte Kerstin Niederauer-Kopf.