«Goodbye Deutschland!»: Jubiläumsshow ist kein Quotengarant

Quotennews

Daniela Katzenberger begrüßte die Fans von «Goodbye Deutschland!» zur Jubilläumsshow. Für besonders gute Quoten reichte dies aber nicht. VOX markierte einen durchschnittlichen Tag.

Seit 15. August 2006 ist «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» im Programm von VOX zu finden, also seit fast 15 Jahren. Dies ließ sich der Sender nicht nehmen und zeigte anlässlich des Jubiläums eine Spezialausgabe der Auswanderer-Show. Daniela Katzenberger, einst selbst Auswanderin, präsentierte indie besten Geschichten aus den Annalen der Sendung. Mit dabei waren unter anderem Konny Reimann, wie er in Texas im Hochwasser versinkt, und Jens Büchner, wie er Vater von Zwillingen wurde.Für die Jubiläums-Ausgabe schalteten 1,04 Millionen Zuschauer ein. Davon stammten 0,47 Millionen aus der für die Werbewirtschaft relevanten Zielgruppe. Insgesamt kam der Sender mit der roten Kugel auf einen Marktanteil von überschaubaren 3,9 Prozent. Bei den Jüngeren standen 6,4 Prozent auf dem Papier, was leicht unter dem Senderschnitt liegt. Im Anschluss an die gut dreieinhalbstündige Sendung schloss sichan. Das Promi-Magazin behielt im Anschluss noch 0,49 Millionen Neugierige. Der Marktanteil in der Zielgrupp schrumpfte auf 4,6 Prozent.Am Vorabend lief es ordentlich.meldete sich aus dem Saarland und war bei Vanessa zu Gast, die schlotziges Kartoffelgratin, süße Karotten und Rinderfilet mit Kräuterkruste als Hauptgang servierte. 1,03 Millionen Feinschmecker schlemmten von zuhause aus mit. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 6,3 Prozent. Um 18 Uhr sorgtebereits für 6,4 Prozent und eine Reichweite von 0,82 Millionen Sehern.