«The Fix»-Team produziert «Fantasy Island»-Reboot

US-Fernsehen

Über 150 Episoden ließ ABC zwischen 1978 und 1984 herstellen. Ob die Neuauflage ähnlich erfolgreich wird?

Der TV-Sender FOX hat einen Serienauftrag für ein Reboot der ehemaligen ABC-Serieerteilt. Die neue Version des Klassikers stammt von den Autorinnen und ausführenden Produzentinnen Liz Craft und Sarah Fain. Die Serie, die im Sommer 2021 auf Sendung gehen soll, ist eine Koproduktion zwischen Sony Pictures Television, Gemstone Studios und Fox Entertainment."Bei der weiteren Entwicklung außerhalb des traditionellen Sendezyklus haben wir uns besonders darauf konzentriert, den Zuschauern Sommerserien zu bieten, die eine echte Flucht aus dem Alltag bieten - und zwar jetzt mehr denn je", so Michael Thorn, Cherf von Entertainment bei Fox Entertainment. "«Fantasy Island» ist eine beliebte Sendung, und die Welt, die Liz und Sarah für diese zeitgemäße Adaption geschaffen haben, ist typisch Fox und eine perfekte Show für die heutige Zeit. Denn wer von uns würde nicht gerade jetzt eine (sichere) Reise nach Fantasy Island machen?"Jede Episode des Formates wird eine Geschichte über Menschen erzählen, die mit einem Wunsch ankommen. Am Ende einer Folge sollen sie vom Realismus von Fantasy Island zu sich selbst finden. Die ursprüngliche Serie lief sieben Staffeln lang und erhielt 152 Episoden. Im Jahr 1988 startete ABC einen nicht so erfolgreichen Aufguss der Serie.