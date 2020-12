Champions League Spiele bei Sky und DAZN  Wer zeigt was?

TV-News

Wer die Entscheidungen bei den deutschen Mannschaften im Achtelfinale der Champions League sehen möchte, braucht Sky. DAZN zeigt dafür alle Hinspiele mit deutscher Beteiligung, mit einer Ausnahme.

Die Hinspiele in der Übersicht:

Die Rückspiele in der Übersicht:

Am Montag wurde das Achtelfinale der UEFA Champions League ausgelost, das zwischen dem 16. Februar und 17. März 2021 ausgespielt wird. Mit dabei in den Lostöpfen im schweizerischen Nyon waren alle vier deutschen Teams. Die Quote der Bundesligisten liegt in diesem Jahr bei 100 Prozent, was das Weiterkommen betrifft. Der FC Bayern München trifft in der ersten K.O.-Runde auf Lazio Rom. Borussia Dortmund bekommt es mit dem FC Sevilla zu tun, Gladbach empfängt zunächst Manchester City und RB Leipzig hat den englischen Meister FC Liverpool mit Jürgen Klopp gezogen.Wie bereits in der Gruppenphase teilen sich DAZN und Sky erneut die Partien auf, die allesamt um 21 Uhr angepfiffen werden. Sky sicherte sich dabei ein Exklusiv-Recht, dass dem Sender ermöglicht beide Partien der Bayern live und in voller Länge zu zeigen. Der Titelverteidiger beschert dem Bezahlsender stabil gute Quoten. Sky zeigt an jedem Champions-League-Abend sowohl ein Einzelspiel als auch die Konferenz und überträgt somit alle Tore des Achtelfinals live. DAZN zeigt jeweils das andere Einzelspiel live und in voller Länge.Wer zeigt welches Spiel?– FC Barcelona – Paris St. Germain bei Sky– FC Porto – Juventus Turin bei Sky– Atletico Madrid – FC Chelsea bei DAZN– Atalanta Bergamo – Real Madrid bei Sky– Juventus Turin – FC Porto bei DAZN– Paris St. Germain – FC Barcelona bei DAZN– Real Madrid – Atalanta Bergamo bei DAZN– FC Chelsea – Atletico Madrid bei DAZNAlle deutschen Mannschaften – außer Bayern München – sind somit jeweils einmal bei beiden Anbietern zu sehen. Das Duell des FC Chelsea mit den deutschen Nationalspielern Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz gegen Atletico Madrid ist dagegen nur bei DAZN abrufbar.