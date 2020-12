VAUNET-Arbeitskreis Pay-TV hat einen neuen Vorsitzenden

Köpfe

Mitglieder des VAUNET-Arbeitskreises Pay-TV haben Tim Werner zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Katharina Behrends an.

Neuer Vorstandist bislang Vorstandsvorsitzender der Mainstream Media AG und wurde in der vergangenen Sitzung des VAUNET-AK Pay-TV einstimmig von allen Mitgliedern gewählt. Bei der Mainstream Media AG ist er seit 2019 als Vorstandsvorsitzender tätig und leitet verschiedene Pay-TV-Sender. Der VAUNET-AK Pay-TV gilt als Dialogplattform für alle Pay-TV und Paid-on-Demand Marktpartner.In einem Statement bedankt sich Werner bei seiner Vorgängerin Katharine Behrends für ihre bisherige Arbeit und stellt heraus, dass unter ihrer Führung der Arbeitskreis Pay-TV die Branchenkommunikation enorm verbessert wurde. Er freue sich sehr auf seine neuen Aufgaben und sieht es als zentrale Herausforderung auch kleineren Playern in der Branche eine Stimme zu geben. Durch die gestiegenen Nutzungszahlen von Bezahl-Formaten im Zuge der Corona-Pandemie blicke er mit großer Zuversicht auf die weitere Entwicklung von audiovisuellen Paid-Content-Angeboten in Deutschland.Katharina Behrends verabschiedete sich ebenfalls mit großem Dank an alle Mitglieder und Vorstände für die langjährige und immer sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie sagte, dass viel daran gearbeitet wurde, dass Pay-TV und Paid-Video in Deutschland die Menschen im Massenmarkt zusehends überzeugt. Ihrem Nachfolger wünsche sie viel Spaß und Erfolg.