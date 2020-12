«Im a Virgo» bekommt grünes Licht

US-Fernsehen

Der Versandhändler schickt die Serie in Produktion.

Amazon hat der Serievon Boots Riley mit Jharrel Jerome in der Hauptrolle grünes Licht gegeben. Die halbstündige Serie ist eine Koproduktion zwischen den Amazon Studios und Media Res. Sie wird als absurde Coming-of-Age-Geschichte über einen 1,80 Meter großen Schwarzen beschrieben, der im kalifornischen Oakland lebt.Riley hat die Serie geschrieben und wird auch Regie führen. Zusammen mit Michael Ellenberg, Tze Chun und Jerome wird Riley die Serie produzieren. "Ich bin begeistert, mit Amazon an diesem Projekt zu arbeiten", sagte er. "Für diese Serie werde ich entweder gelobt oder geächtet werden, und als solches habe ich eine Vorabvergütung gefordert."Riley machte den Film «Sorry to Bother You», der ein Erfolg beim Sundance Film Festival war. "«I'm A Virgo» ist erfrischend originell und es gibt nichts Vergleichbares im Fernsehen", sagte Albert Cheng, COO und Co-Head of Television bei Amazon Studios.