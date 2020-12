Primetime-Check

Wie schnitt die Doku im Ersten ab? Punktete Sat.1 mit dem Film «Matilda»?

Das ZDF wurde mit dem Spielfilmdie Nummer eins ab Montag, 5,96 Millionen Menschen schalteten ein. Um 21.45 Uhr folgte das, welches auf 4,45 Millionen Zuschauer kam. Die Marktanteile beliefen sich auf 18,1 und 15,3 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man 7,6 und 10,6 Prozent Marktanteil ein.Das Erste ging um 20.15 Uhr mitauf Sendung, der Bericht aus Berlin erreichte 4,74 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 14,0 Prozent, bei den jungen Zuschauern wurden 15,7 Prozent Marktanteil ermittelt. Mitschalteten 3,59 Millionen Menschen ein, danach verfolgten 3,49 Millionen. Die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum bei 10,8 und 12,0 Prozent, bei den jungen Zusehern fuhr man 8,6 und 8,2 Prozent ein. Dieerreichte 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, beim Gesamtpublikum wurden 13,7 Prozent ermittelt. Es schalteten 2,90 Millionen Zuschauer ein.brachte RTL 5,16 Millionen Zuschauer, wovon 1,69 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil lag bei tollen 18,8 Prozent. Eine neue-Ausgabe brachte VOX 6,1 Prozent in der Zielgruppe, es wurden insgesamt 1,25 Millionen Menschen ermittelt. RTLZWEI setzte aufund erntete 0,68 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 4,0 Prozent Marktanteil ein.Bei Sat.1 holte «Matilda» ► 1,99 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen gute 9,7 Prozent auf der Uhr. Kabel Eins wiederholte, der 0,79 Millionen Menschen zum Einschalten bewegte. Bei den jungen Leuten sorgte man so für maue 4,2 Prozent. ProSieben strahlte drei-Folgen aus, die in der Zielgruppe 7,7, 8,8 und 8,1 Prozent Marktanteil holten. Insgesamt waren 0,87, 0,94 und 0,80 Millionen Menschen bei der gelben Familie dabei. Zwei-Abenteuer im Anschluss lockte 0,62 und 0,74 Millionen Zuschauer an, die Marktanteile beliefen sich auf 6,0 und 7,7 Prozent.