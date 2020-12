Superhelden und Wrestling bei TNT Serie

TV-News

Im Februar gibt es jeden Montag einen neuen Superhelden-Blockbuster. Zudem nimmt TNT Serie eine Wrestling-Serie in deutscher Erstausstrahlung ins Programm.

Ab 1. Februar präsentiert TNT Serie immer montags ab 20:15 Uhr einen neuen Superhelden-Film. Mit dabei sindund. Der Sender zeigt die Filme, um auf die nachfolgenden Ausgaben der fünften-Staffel einzustimmen. Diese läuft immer direkt im Anschluss an den Blockbuster.In Staffel 5 muss Barry alias Flash (Grant Gustin) einen neuen Feind namens Cicada (Chris Klein) bekämpfen. Zudem bekommt er von seiner Tochter Nora (Michelle Harrison) unerwartet Besuch aus der Zukunft.Im Februar geht zudeman den Start. Immer freitags punktet das Format mit außergewöhnlichen Wrestlern und schneller Kampfanalyse. In actiongeladenen Matches treten Kämpfer wie Cody & Brandi Rhodes, Kenny Omega und Nyla Rose gegeneinander an. Fans können zwischen den englischen Kommentaren von Jim Ross, Tony Schiavone und Excalibur oder der deutschen Fassung von Günter Zapf und Mike Ritter wählen. Die Sendungen sind ab 21:45 Uhr zu sehen.