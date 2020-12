Frauenquote beim ZDF im grünen Bereich

Vermischtes

Die Zahl der Frauen in Führungspositionen ist beim ZDF so hoch wie nie. Seit 2010 stieg der Anteil von 33,8 auf 40,4 Prozent.

ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut zeigt sich stolz aufgrund dieser Entwicklung, stellt jedoch heraus, dass sich nicht zurückgelehnt werde, sondern dieser Trend weiter vorangetrieben werden solle. Auch wenn man auf einem guten Weg sei stünde das Ziel der paritätischen Besetzung von Führungspositionen weiter aktuell. Diese Aussage traf Bellut um Zuge der Vorstellung des Berichts der Gleichstellungsbeauftragten Marita Lewening vor dem Fernsehrat in Mainz.Ein Teilziel auf dem Weg zur angestrebten Parität sei bereits erreicht worden. In der Verwaltungsdirektion seien 58 Prozent der Führungsfunktionen mit Frauen besetzt. Blickt man auf die Programmdirektion und Chefredaktion liegen die Quoten ebenfalls über dem Durchschnitt des Senders. Hier ergeben sich Werte von 42 und 43 Prozent Frauen-Anteil.Im Gesamten beschäftigt das ZDF seit über zehn Jahren ein ausgeglichenes Beschäftigtenfeld. Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern liege seit je her bei 50,4 Prozent und gilt somit als vorbildlich in Sachen Gleichberechtigung.