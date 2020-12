ZDFneo macht sich in der Mediathek breit

Vermischtes

Das Sehvolumen von ZDFneo-Formaten verzeichnet 2020 einen beträchtlichen Zuwachs. Von durchschnittlich 3,5 Millionen Minuten im Vorjahr konnte man sich auf 6,8 Millionen steigern.

Der Senderbelegt damit zum dritten Mal in Folge den achten Platz unter den deutschen TV-Programmen und die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer, welche täglich einschalten, steigerte sich leicht auf durchschnittlich. Dr. Thomas Bellut, ZDF-Intendant, sieht die Vorteile des Senders vor allem beim jungen, netzaffinen Publikum. Mit Sendungen wieoderhätte sich die Programmstrategie des Senders bezahlt gemacht.Auf die Widrigkeiten der Corona-Pandemie hätten die Produktionen mit eher kurzfristig produzierten Formaten reagiert. Darunter fallen die genannten fiktionalen Produktionen ebenso wie,und. Die bereits vor der Pandemie abgedrehte neoriginal-Serie «Sløborn» erwies sich als Glücksgriff und zeigte sich mit seiner passenden Aktualität mit mehr als 6 Millionen Sichtungen als bislang erfolgreichstes ZDFneo-Format in der Mediathek.Diesen Kurs wird ZDFneo auch in das Jahr 2021 mitnehmen wollen. Im Fiktionalen sind unter anderem im Bereich Sitcom zahlreiche neue Formate in Planung. Explizit sollen junge Lebensthemen behandelt werden, ebenfalls neu ins Programm sollen Factual- sowie Show- und Talkformate kommen und das Angebot von ZDFneo so ergänzen.