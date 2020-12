«Schattenwelten»: ZDFinfo beginnt Dreharbeiten

TV-News

Die neue ZDFinfo-Reihe «Schattenwelten» soll sich der Frage widmen, welche im Schatten verborgene Kräfte ohne Wissen der Öffentlichkeit Einfluss auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft haben.

Das Gefühl dürfte ein Jeder schon einmal verspürt haben, zumindest aber davon gehört haben. Die Geschicke der Welt werden beeinflusst von Kräften, welche der Öffentlichkeit gänzlich verborgen bleiben. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verfügen wohl über jene Schattenwelten, welche enorme Wirkkraft haben sollen. Zumindest bietet diese Vermutung ZDFinfo Anlass genug, um eine fünfteilige Reihe abzudrehen. Es soll in Bereiche wie Cyber-Kriminalität, Geheimdienste und die Privatisierung des Krieges geblickt werden.Robert Bachem, ZDFinfo-Chef möchte mit der neuen Reihe vor allem in aktuellen Zeiten aufklären. Mit der Schattenwelten-Reihe würde für das neue Jahr ein Programmschwerpunkt gesetzt, welcher von der Produktion während der Corona-Pandemie geprägt sei. Inhaltlich soll auf Bereiche gezielt werden, die davon profitieren, dass die Pandemie aktuell so viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dem Rezipienten sollen neue Einblicke und Hintergrundwissen vermittelt werden.Die Pandemie bedinge die Produktion im doppelten Sinne. Anders als bei bisherigen Produktionen mussten aufgrund von Einschränkungen besondere Wege eingeschlagen werden. An einigen Drehorten in verschiedenen Ländern mussten lokale Journalisten die Recherche übernehmen, da man wohl nicht oder nur bedingt vor Ort sein konnte. Produziert wird die Reihe von Nordend Film und als Autoren sind Dirk Laabs und Charlotte Krüger eingesetzt.