Mark Ruffalo und Don Cheadle statten Disney+ einen Besuch ab

US-Fernsehen

Die zwei Schauspieler werden in den neuen Marvel-Serien bei der Streamingplattform dabei sein.

Am Investoren-Tag von Disney, der am Donnerstag stattfand, wurde verkündet, dass die Schauspieler Mark Ruffalo und Don Cheadle in den kommenden Marvel-Serien von Disney+ auftreten werden. Ruffalo wird in «She-Hulk» an der Seite von Tatiana Maslany auftreten und die Rolle von Bruce Banner (The Hulk), wieder übernehmen.Cheadle wird als James Rhodes, aka War Maschine, in der eigenständigen Seriezu sehen sein. Außerdem wird Tim Roth die Rolle des Abomination, die er in «Incredible Hulk» von 2008 spielte, in «She-Hulk» übernehmen.Marvel-Chef Kevin Feige kündigte auch die neue Seriean. Sie dreht sich um die geniale Erfinderin Riri Williams. Die Figur wird von Dominique Thorne verkörpert. Throne wird auch an der Seite von Daniel Kaluuya und Lakeith Stanfield in «Judas and the black messiah» dabei sein.Übrigens: «Guardians of the Galaxy»-Fans bekommen ein Weihnachtsspecial mit den beliebten Filmfiguren serviert. Allerdings müssen sich die Fans noch zwei Jahre gedulden. Außerdem fand ‚Variety‘ heraus, dass eine Nick-Fury-Serie bei Disney+ in Arbeit sei. Sie soll den Namentragen und mit Samuel L. Jackson und Ben Mendelsohn besetzt werden.