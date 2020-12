Patty Jenkins führt bei «Rogue Squadron» Regie

US-Fernsehen

Damit ist Jenkins die erste Frau, die bei einem «Star Wars»-Film Regie führt.

Die Regisseurin Patty Jenkins ist die erste Frau, die bei einem «Star Wars»-Film Regie führen wird. Das gaben die Verantwortlichen von Lucasfilm am Donnerstag bei der Disney-Investorenkonferenz bekannt. Der Film mit dem Titelist für Weihnachten 2023 geplant. Jenkins sind Meilensteine allerdings nicht fremd.Vor drei Jahren wurde sie mit «Wonder Woman» ► die erste Frau, die bei einem Superhelden-Blockbuster Regie führte und die erste Frau, die bei einem Film mit einem Budget von über 100 Millionen US-Dollar die Anweisungen am Set gab. Der Film mit Gal Gadot in der Hauptrolle war ein Kassenschlager und nahm 821 Millionen US-Dollar ein.Vor «Wonder Woman» ► schrieb und inszenierte sie das Drama «Monster», das Charlize Theron einen Oscar als beste Schauspielerin einbrachte. Jenkins erhielt auch einen Emmy für die Regie der Pilotfilme von «The Killing».