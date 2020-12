Primetime-Check

Wie schlug sich «Wolfsland» im Ersten? Punktete das Finale von «Die Bergretter»?

Das Erste strahlte den zweiten-Film aus, der auf 5,69 Millionen Zuschauer kam. Die Marktanteile lagen bei 17,7 Prozent bei allen sowie 7,3 Prozent bei den jungen Menschen. Im Anschluss erzielten die Info-Formateund3,18 und 2,41 Millionen Zuschauer, sowie für Das Erste Marktanteile von 10,9 und 9,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 6,2 und 7,7 Prozent ein.Das ZDF verbuchte mit5,93 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 18,7 Prozent, beimwurden 17,3 Prozent Marktanteil gemessen. Beim jungen Publikum verbuchte der Mainzer Sender 10,3 und 9,5 Prozent. Ausnahmsweise waram Donnerstag zu sehen, 2,32 Millionen Menschen schalteten ein. Der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei 12,6 Prozent. Im Vorfeld erreichte eine Sonderausgabe vondeutlich bessere 18,7 Prozent. Mit 1,61 Millionen Umworbenen war man die Nummer eins am Donnerstag. Insgesamt schalteten 3,28 Millionen Menschen ein. Die zweite und vorerst letzte-Folge blieb mit 7,6 Prozent weiter blas. Beim Gesamtpublikum fuhr man 0,88 Millionen Menschen ein.sicherte RTLZWEI 1,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und sorgte für 7,6 Prozent in der Zielgruppe. Auf Kabel Eins erzielte4,0 Prozent bei den Umworbenen. Beim Gesamtpublikum fuhr man 0,68 Millionen Zuschauer ein. «Abgang mit Stil» ► bescherte Sat.1 1,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 9,5 Prozent in der Zielgruppe.sorgte bei VOX für 1,61 Millionen. Bei den Umworbenen standen 8,2 Prozent auf dem Papier.