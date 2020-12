Skydance TV schließt Deal mit Exile

US-Fernsehen

Mit dem Deal kommt das Unternehmen an Formate mit spanischsprachigen Inhalten heran.

Skydance Television hat einen exklusiven Vertrag mit den Exile Content Studio abgeschlossen, um englischsprachige Serien zu entwickeln und zu produzieren. "Wir sind sehr stolz darauf, mit dem Exile Content Studio zusammenzuarbeiten, um dessen vielfältiges Angebot an Latinx-basierten Inhalten in unsere aktuelle Entwicklungsreihe einzubringen", sagte Jesse Sisgold, Skydance Media President und Chief Operating Officer."Skydance teilt die Vision von Exile, die Stimmen aller Schöpfer und Produzenten zu verstärken, um ihre Geschichten einem globalen Publikum zugänglich zu machen, und dies mit einer Strategie, die sich darauf konzentriert, wohin sich das Entertainment entwickelt“, so Jesse Sisgold weiter. Das von Isaac Lee geführte Unternehmen Exile, das Ende 2018 gegründet wurde, produzierte spanische und englische Inhalte."Wir freuen uns, Skydance Television als Partner zu haben, um gemeinsam an neuen, vielfältigen Geschichten mit großer Resonanz für ein globales Publikum zu arbeiten, das zunehmend nach qualitativ hochwertigen Inhaltsoptionen sucht", sagte Lee, Vorsitzender von Exile Content.