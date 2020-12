3sat: Sechs Thementage zum Jahreswechsel

TV-News

Der öffentlich-rechtliche Sender setzt an sechs verschiedenen Tagen jeweils auf sechs verschiedene Themen.

Der erste Thementag findet am 27. Dezember statt und trägt den Titel «Clever Gauner». Dabei zeigt 3sat Film-Klassiker wieum 10:05 Uhr undzur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Einen Tag später heißt es dann «Liebeslustig». Der Tag steht im Zeichen der Romantik. Versendet wird unter anderem «Professor Love» Am Dienstag, den 29. Dezember, folgt dann der «Wilde Westen»-Tag mit dem Eposund weiteren Western-Klassikern. Einen Tag vor Silvester blickt Urban Priol auf das zurückliegende Jahr und rechnet inmit ihm ab. Um 20:15 Uhr wird es das Highlight am Mittwoch sein, der ganz im Zeichen von «Kabarett & Comedy» steht. Am letzten Tag des Jahres zeit 3sat traditionell. Mit dabei sind unter anderem aktuelle Konzerte in Erstausstrahlung von Muse, Ringo Starr, Eric Clapton, Alice Cooper, Biffy Clyro und Shakira.Musikalisch ist dann auch der Start ins neue Jahr, denn der 1. Januar ist dem Thema «Klassik nonstop» vorbehalten. Unter anderem Elina Garanca, Anna Netrebko und Jonas Kaufmann werden mit ihrem Stimmen das neue Jahr gesanglich begrüßen.