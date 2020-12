Backstage-Helden: Der Stern sammelt Geld für die Leute hinter den Kulissen

Vermischtes

Die Corona-Pandemie trifft kaum eine Branche härter als die Kulturbranche. Jetzt sammelt der Stern für jene, welche auf keiner Bühne zu sehen sind, ohne die jedoch kein Auftritt stattfinden könnte.

Die Spendenaktionstartet ab sofort und läuft bis zum 20. Dezember, gleich zu Beginn findet die Aktion prominente Unterstützer und Weggefährten. Bei dieser Aktion soll es eben aber nicht um die großen Namen der Szene gehen, nicht um die Künstler auf der Bühne, sondern um die Menschen hinter den Kulissen. Die Bühnenbauer, Beleuchter, Roadies oder Maskenbildner. Ohne die Auftritte der Künstler sind Mitarbeiter der Branche mehr oder weniger seit März arbeitslos und stehen vor dem Aus.Jede Spende hilft weiter und um größtmögliche Aufmerksamkeit zu generieren, widmet der Stern der Aktion diese Woche seine Titelgeschichte (Heftausgabe 51/2020). Zudem wird im Stern-Podcast „Nachgefragt“ das Thema mit Udo Lindenberg-Tourmanager Patrick Buhre besprochen. Stern-Chefredakteur Florian Gless stellt klar, dass ohne diese Backstage-Helden hinter den Kulissen zu keiner denkbaren Zeit ein Konzert, Theaterbesuch oder Kabarettabend möglich wäre. Sämtliche Spenden werden von der Stiftung Stern e.V., dem Spendenverein des Stern, gesammelt und in vollem Umfang an elinor.network ausgeschüttet. Diese unabhängige Organisation gibt Betroffenen die Möglichkeit schnell und unbürokratisch bis zu 1.000 Euro als Soforthilfe zu beantragen.Die Hilferufe aus der Branche nahm der Stern auf und möchte mit Spenden denen helfen, die sonst helfen. Neben der reinen Spendenaktion integriert der Stern eine Verlosung mit interessantem Preis. Von Udo Lindenberg über Micky Beisenherz, H.P. Baxxter und Peter Kloeppel bis hin zu Samu Haber, Olli Schulz und Helene Fischer beteiligen sich zahlreiche Prominente mit einem kleinen Beitrag. Zwischen den Jahren nehmen sie sich einige Minuten Zeit, um für die gelosten Gewinner vom eigenen Wohnzimmer aus zu singen, vorzulesen oder einfach einen Glühwein zu trinken.Amazon Prime Video beteiligt sich mit einer Spendensumme von 500.000 Euro an der „Backstage-Helden“-Aktion und ist damit einer der Hauptsponsoren. Philip Pratt, Leiter Deutsche Amazon Originals bei Prime Video, stellt klar, dass keine Serie, keine Show, kein Film und kein Konzert ohne die Arbeit der Menschen hinter den Kulissen stattfinden kann.