Quotencheck

Die Verantwortlichen der Mediengruppe RTL Deutschland haben ein neues Format getestet.

Die britische Version von MTV entwickelte vor rund sechs Jahren die Castingshow «Ex on the Beach», die inzwischen in mehr als 15 Ländern adaptiert wurde. In Großbritannien wurden bereits mehr als elf Staffeln gezeigt, die allerdings zuschauertechnisch ein Rohrkrepierer waren. Die letzte Runde erreichte nur noch 0,33 Millionen Zuschauer. Selbst die Promi-Version «Celebrity Ex on the Beach» war im Vereinten Königreich kein Hit.In den vergangenen zwei Jahren setzte das amerikanische MTV ebenfalls auf die TV-Show. Seit 19. April 2018 wurden vier Staffel ausgestrahlt. Das Format von MTV erzielte aber mit der vierten Runde nur bis zu 0,40 Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen. Obwohl die Vorzeichen nicht gut standen, holte RTL das Format nach Deutschland.Schon am 1. September stellte man die Sendung bei TV Now online, ehe die lineare Fernsehausstrahlung am Dienstag, den 15. September, um 23.05 Uhr startete. 0,75 Millionen Zuschauer verfolgten den Auftakt, der 9,3 Prozent in der Zielgruppe holte. Es wurden 0,31 Millionen junge Menschen ermittelt. Das Format, in dem Menschen mit ihren zahlreichen Ex-Partnern konfrontiert wurden, verlor in der zweiten Woche über 40 Prozent seiner Zuschauer und landete bei 0,44 Millionen.Der Marktanteil sank beim Gesamtpublikum von 6,5 auf 3,6 Prozent, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden nur noch 5,2 Prozent Marktanteil erzielt. Beim jungen Publikum ging die Reichweite auf 0,19 Millionen Zuschauer zurück. Die dritte Folge erzielte 0,54 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 4,8 Prozent. Mit 0,22 Millionen Umworbenen sicherte sich der Fernsehsender 6,7 Prozent.Da die Marktanteile auf einem schlechten Niveau verharrten, zog RTL die Notbremse und setzte das Format zwar nicht ab, verschob es allerdings ins Nachtprogramm. Die weiteren sechs Episoden sollten nur noch gegen 00.45 Uhr zu sehen sein. Der neue Sendeplatz funktionierte mit 0,46 Millionen Zuschauern nicht. Bei den Umworbenen fuhr man 0,13 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 7,6 Prozent.Sieben Tage später erreichte «Ex on the Beach» 0,32 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Zuschauern sank das Interesse auf 0,10 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei sechseinhalb Prozent. Am 18. November 2020 erzielte die Sendung bessere 8,6 Prozent. Das Finale, das am Dienstag lief, sorgte für 10,8 Prozent.Die erste und nicht letzte Staffel von «Ex on the Beach» bescherte RTL eine Reichweite von 0,47 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei schlechten 5,7 Prozent. Mit 0,19 Millionen jungen Zuschauern produzierte RTL verhältnismäßig teures Fernsehen für die Nacht, der Marktanteil von 7,3 Prozent sollte niemanden überzeugen. Allerdings scheint das Format beim Streamingdienst TV Now zu funktionieren, sonst hätte man keine zweite Staffel bestellt.