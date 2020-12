AT&T verkauft Crunchyroll an Sony

Wirtschaft

Die Tochterfirma von Sony, Funimation, wird das Anime-Geschäft übernehmen.

Mit WarnerMedia hat AT&T ein riesiges Medienunternehmen seit ein paar Jahren an der Hand. Das Unternehmen, das auch die DC-Comics besitzt, kann allerdings wenig mit Animes anfangen. Aus diesem Grund hat AT&T sein Crunchyroll-Anime-Geschäft an Sonys Funimation-Gruppe verkauft. Die Sony-Tochter zahlt hierfür 1,175 Milliarden US-Dollar.Funimation ist ein Unternehmen von Sony Pictures Entertainment und Sony Music Entertainments Aniplex, sowie der Hauptkonkurrenz von Crunchyroll auf dem globalen Anime-Markt. AT&T, das seine Schuldenlast reduzieren will, hat seit mehreren Monaten nach einem Käufer für Crunchyroll gesucht. Der Streamingdienst hat drei Millionen VOD-Abonnenten und etwa 90 Millionen registrierte User in mehr als 200 Ländern.Unklar ist vorerst, wie Sony Crunchyroll und Funimation kombinieren wird - und ob die Preise für einen der beiden Dienste steigen oder möglicherweise zu einem einheitlichen Angebot zusammengelegt werden. "Wir sind stolz darauf, Crunchyroll in die Sony-Familie einzubringen", sagte Tony Vinciquerra, CEO von Sony Pictures Entertainment, bei der Bekanntgabe der Vereinbarung. "Zusammen mit Crunchyroll werden wir das bestmögliche Erlebnis für Fans und größere Möglichkeiten für Schöpfer, Produzenten und Verleger in Japan und anderswo schaffen".