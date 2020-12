Jessica Simpson bindet sich an Amazon

US-Fernsehen

Die Schauspielerin hat einen großen Vertrag mit dem Online-Versandhändler abgeschlossen.

"Es ist mir eine Ehre und Demut, mit den Amazon Studios zusammenzuarbeiten, um meine Geschichte und mein Herz auf der Leinwand zum Leben zu erwecken", sagte Jessica Simpson, die einen Multimedia-Vertrag mit dem Online-Händler Amazon abgeschlossen hat. Die Vereinbarung umfasst unter anderem eine Doku, die auf Simpsons Bestseller-Memoiren „Open Book“ basiert.Außerdem sollen zwei Serien aus ihren Memoiren entstehen und zwei Original-Essays, die über Amazon Original Stories zur Verfügung gestellt werden. "Ich bin ein großer TV-Fan und viele meiner Lieblingssendungen leben live auf Amazon, daher ist das Geschenk dieser beispiellosen Zusammenarbeit ein Traum für mich. Von unserem ersten Treffen an hatte ich eine viszerale Verbindung zu jedem Mitglied dieses Teams“, sagte Simpson weiter."Wir freuen uns, Jessica in der Amazon-Familie willkommen zu heißen", sagte Vernon Sanders, Co-Fernsehchef der Amazon-Studios. "Jessica hat eine faszinierende, emotionale Geschichte, nicht nur von Berühmtheit und Erfolg, sondern auch mit nahbaren, allzu menschlichen Problemen, denen so viele von uns mit Liebe, Familie und Leben begegnen.“