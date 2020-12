Lusor Koeffizient  Gaming Videos mal anderer Art

YouTuber

Zwei leidenschaftliche Chaoten, die auch kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn sie mal sauer aufeinander sind.

Lusor Koeffizient ist ein YouTube Gaming Kanal, welcher von Marvin (Marbossa) und Laurenz (Deko) betrieben wird. Sie fungieren als Duo und sind in echt enge Freunde, die sich auch mal sehr gerne gegenseitig ärgern. Sie haben sich beide kennengelernt, als sie Betriebswirtschaftslehre studiert haben. Der Kanalname setzt sich einerseits aus dem Wort "Lusor" zusammen, was lateinisch für Spieler ist und steht für ihre Leidenschaft zu Videospielen. Anderseits ist auch das Wort "Koeffizient" enthalten, das für sie dafürsteht, sich nicht auf ein Grundkonzept festzulegen, sondern sich offenzuhalten, was sie auf ihrem Kanal veröffentlichen.Aber was macht die beiden Gamer so besonders? Besonders ihre Art und vulgäre Sprache machen die Videos sehr unterhaltsam und einzigartig. Deko hat den Ruf, schnell die Fassung zu verlieren und laut zu werden. Marvin hingegen schlägt, wenn er sich aufregt, oft auf die Armlehnen seines Stuhls ein. Beide haben immer einen lustigen oder auch fiesen Spruch auf der Tasche, wo durch diese Kombination aus Wutanfällen und Spaß die perfekte Unterhaltung bietet. Ihre Community nennen sie die ‘Mighty Muchacho Army‘ oder auch kurz ‘Muchachos‘, welche schon 812.000 Abonnenten zählen.Die hauptsächlich gespielten Spiele sind GTA 5 und Tom Clancy's Rainbow Six Siege darüber hinaus sind auch andere Spiele wie Ark Survival Evolved oder kleinere Projekte bei den beiden zu finden. Bei GTA 5 konzentrierten sie sich darauf von anderen Spielern erstellte Rennen, sogenannte Custom Maps, sowie ebenfalls von Spielern entworfene Team-Deathmatches zu spielen. Mittlerweile haben sie über 2.000 Videos hochgeladen, bei denen sie GTA 5 online spielen, welche bei der Community sehr gefragt sind. Insgesamt haben sie über 6.000 Videos auf ihrem Kanal vertreten, worunter auch ein paar Real Life Videos sind.Sie sind nicht nur auf YouTube zu finden, sondern auch noch auf Instagram und Twitch. Auf Twitch streamt Laurenz (Deko) regelmäßig, wobei man auch Streamhighlights auf dem ‘Doppelter Ehrenlord‘ Kanal finden kann. Ihre Kooperations-Partner sind Triebwerk, ein Gamingbooster Hersteller und Instant Gaming, eine Plattform zum günstigen Kauf von Videospielen. Darüber hinaus ist auch Merch von ihnen erhältlich.Die Lusors sind mit ihrer Art einzigartig und nicht so scheinheilig wie andere in der Gaming-Szene, was dafürsteht, dass sie sehr authentisch sind und die Dinge beim Wort nennen. Sie kümmern sich nicht besonders darum, wenn mal der ein oder andere Kraftausdruck die Monetarisierung für das Video aufhebt, was zeigt, dass das nicht nur wegen des Geldes machen, sondern eine wirkliche Leidenschaft fürs Gaming haben. Entweder mag man ihre Art oder nicht, aber auf jeden Fall sind sie mit dem was sie machen und wie sie es machen zurecht dort, wo sie jetzt stehen.