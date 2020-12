«1,5 Grad»: Der Klima-Podcast

Hintergrund

In zwölf geplanten Episoden spricht Luisa Neubauer mit zahlreichen Gästen über die Klimaerwärmung.

Die Klimakrise und Nachhaltigkeitsbelange sind Themen von aktueller Bedeutung und entsprechend überall präsent. Nun gibt es dank der Klimaaktivistin Luisa Neubauer auch den ersten deutschsprachigen Klimawandel-Podcast. Unter dem passenden Titel «1,5 Grad» erscheint der Podcast mit geplanten 12 Episoden auf Spotify und soll sich gezielt mit dem Klimawandel als Hauptthema beschäftigen.Deutschlands bekannteste Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist zur Zeit bereits in nahezu allen Medien präsent und aktiv. Nun startet sie mit ihrem Klima-Podcast 1,5 Grad ein neues Projekt. Dort möchte sie über große Themen, die mit der Klimakrise in Verbindung stehen, informieren. Dabei steht sie nicht alleine hinter dem Mikrofon, sondern trifft in den Episoden verschiedene Klimaforscher*innen und -aktivist*innen, darunter auch den international bekannten Klimaforscher Stefan Rahmstorf. In den Unterhaltungen werden verschiedene Themen erörtert und interessante Orte besucht. Wichtiges wissenschaftliches Wissen wird zahlreichen Zuhörern so noch näher gebracht.«1,5 Grad» soll jedoch nicht nur faktisches Wissen vermitteln. In den Gesprächen, die Luisa Neubauer mit ihren Gästen führt, und ihren eigenen Erzählungen, finden auch immer bewegende und persönliche Worte ihren Platz. In der zweiten Episode erzählt Luisa Neubauer z.B. von ihrem Vater und seinen Einfluss auf ihren Aktivismus. Sie besucht dort auch ihre Großmutter, die ebenfalls einen großen Einfluss auf ihr Handeln nahm. Wissenschaftliche Fakten werden so mit persönlichen Worten und Motivationen gepaart. Nach eigener Aussage ist das auch einer der Gründe für die Klimaaktivistin, einen Podcast zu starten - mit der Stimme ließen sich wesentlich mehr Emotionen vermitteln. Gleichzeitig wird auch die private Seite der Klimaaktivistin anders beleuchtet.Viele Themen, die den Klimawandel betreffen sind sehr kompliziert und oftmals nicht einfach zu verstehen. Dieser Gedanke war auch Teil der Hauptmotivation von Luisa Neubauer, einen Podcast herauszubringen. Der Podcast «1,5 Grad» soll dabei helfen, die komplexen Themen für Menschen verständlicher und greifbarer zu machen. Während Neubauer mit ihren Gästen unterwegs ist, sollen auch Menschen zu Wort kommen können, die sonst nicht so häufig oder gar nicht auf Podcast-Plattformen zu hören sind.Neubauer sagte aus, sie habe lange auf einen solchen Podcast zum Klimawandel gehofft und ihn schließlich selber produziert. Den einen Podcast, der sich ausschließlich mit dem Klimawandel beschäftigt, gab es bisher nicht. Außerdem sollen mit dem Podcast als Massenmedium eine Vielzahl von Menschen erreicht werden, die sonst nicht so viele Informationsquellen im Bereich des Klimawandels konsumieren. Geld nimmt sie dafür nach eigener Aussage nicht. Die ersten Episoden sind bereits kostenlos auf Spotify zu hören.