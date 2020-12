Frühstücksfernsehen: CBS will an den Time Square

US-Fernsehen

Um die Einschaltquoten seiner Morningshow aufzubessern, denkt man bei CBS über einen Umzug nach.

Das US-Network CBS erwägt einen Umzug seiner Frühstückssendungin ein Studio auf dem Time Square, das bereits für legendäre Sendungen wie «TRL» diente. Die Idee sei allerdings bislang noch nicht über die frühen Diskussionen hinausgekommen, sagte einer der beteiligten Personen. Bislang stünden keine Änderungen bevor.Die Konkurrenzprogramme «Good Morning America» (ABC) und «Today» (NBC) machen regelmäßig Gebrauch von der Lage in New York. Die Moderatoren der NBC-Show wie Hoda Kotb und Al Roker gehen regelmäßig auf die Plaza im Rockefeller Center von NBC in New York, um mit den Menschen zu sprechen. Jeden Morgen eröffnet die Sendung mit zahlreichen Fans vor den Fenstern des Gebäudes.Die CBS-Frühstückssendung steht seit langem an dritter Stelle bei den Reichweiten der Morgennachrichten. Die Sendung versucht, einige der fröhlichen Inszenierungen der Rivalen zu vermeiden und sich stattdessen mit Wirtschaft, Außenpolitik und Innenpolitik zu beschäftigen.