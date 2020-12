«Die große Dschungelshow»: Erste Details veröffentlicht

TV-News

Am 15. Januar startet bekanntlich «Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow» bei RTL. Nun gab der erste Sender erste Details zum Ablauf der Sendung bekannt.

Mittlerweile dürfte die Nachricht alle Dschungecamp-Fans erreicht haben, dass es im kommenden Jahr keine «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Sendung geben wird. Stattdessen baut RTL auf ein anderes Konzept, um trotzdem dem Publikum ein wenig Dschungel-Gefühl zu Beginn des Jahres präsentieren zu können. Es wird 15 Ausgaben vongeben, bei der Prominente um ein Ticket für das Camp 2022 kämpfen werden. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich führen durch das Programm und auch Dr. Bob wird wieder dabei sein. Die Kandidaten müssen in der Sendung ihre Tauglichkeit unter Beweis stellen, ob sie überhaupt nach Australien passen. Welcher Anwärter die Show verlassen muss, wird durch die Zuschauer bestimmt und live im Studio vom Moderatoren-Duo verkündet.Zudem empfangen die beiden in jeder Live-Show ehemalige Dschungelstars als Studiogäste und blicken auf Highlights aus den 14 vergangenen Staffel zurück. Daneben kommentieren sie das Geschehen rund um die «IBES»-Bewerber, machen sich stark für ihre Lieblinge und lästern über die in Ungnade gefallenen Kandidaten.Das große Finale wird am Freitag, den 29. Januar, um 22:15 Uhr stattfinden. Dort entscheiden die Zuschauer per Voting wer mit in das 15. Dschungelcamp 2022 einziehen darf. Der Sieger erhält zudem ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Wer die Teilnehmer der Dschungelshow sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Die 15-teilige Sendung wird ab dem 15. Januar täglich bei RTL ab 22:15 Uhr zu sehen sein.