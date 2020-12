«Geschlossene Gesellschaft»: Drive beta macht erstmals Podcasts

Vermischtes

Das Digital Studio Drive beta produzierte nun erstmals einen Podcast. Dieser ist bei der Plattform Podimo verfügbar.

Das Digital Studio DRIVE beta hat im Auftrag von Podimo den Podcastproduziert. Alle sechs Folgen des Titels wurde auf der Podcast Plattform hochgeladen, sodass alle Ausgaben direkt nacheinander „gebingt“, also direkt nacheinander angehört werden können. Jede Folge hat eine Länge von 30 Minuten. Darin gibt Journalistin und Gastgeberin Helena Piontek authentische Einblicke in das Leben in geschlossenen psychiatrischen Abteilungen sowie die Gedankenwelt von Menschen, die entweder freiwillig oder unfreiwillig dort behandelt werden.Für DRIVE beta ist «Geschlossene Gesellschaft» der bislang erste Podcast. Derzeit realisiert das Studio Video-Formate wie «TRU DOKU», «Pocket Money» und «On Mai Way». „Wir sind sehr happy, dass wir mit “Geschlossene Gesellschaft” unsere Begeisterung für hochwertiges Storytelling beweisen und diesen attraktiven Markt für uns erschließen konnten. Podcasts spielen in unserem Medienalltag eine sehr große Rolle und es war deshalb klar, dass wir den Sprung vom Konsumenten und Fan zum Produzenten machen wollten. Mit dieser ersten Produktion konnten wir wichtige Erfahrungen sammeln, wie wir unsere Kreativität und Kompetenz aus der Bewegtbildproduktion auch im Audio Storytelling auf die Straße bringen“, sagte Hannes Jakobsen, CEO DRIVE beta. Weitere Podcasts sollen noch folgen und zum festen Bestandteil von DRIVE beta werden.In der ersten Folge geht es um extreme Gefühlswelten, persönliche Rückschläge, Wahnvorstellungen und wie es ist, in einer Psychiatrie anzukommen. „Der Podcast «Geschlossene Gesellschaft» nähert sich mit viel Sensibilität und Einfühlungsvermögen einem schwierigen, in unserer Gesellschaft häufig stigmatisiertem Thema und schafft es mit hervorragendem Storytelling und Respekt den Protagonisten gegenüber eine unglaubliche Nähe herzustellen”, sagt Azadê Peşmen, die bei Podimo für die Produktion verantwortlich ist.